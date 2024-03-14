Весна в Хабаровском крае подбирается пока только к югу

На календаре середина марта — весна, а мы все еще кутаемся в пуховики, не торопясь расставаться с ними. По утрам и вечерам еще холодно! И только днем на солнышке немного отогреваемся. Тепла, очень хочется тепла — но его пока не видно.
В Хабаровске 15 марта ночью −10…-12 градусов, днем +1…-1 градус, в Вяземском ночью −8…-10 градусов, днем +2…+4 градуса. В Бикине на рассвете −7…-9, а днем уже +3…+5 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В южных районах теплеет раньше, чем в других.
На севере солнце тоже повернулось в сторону весны. В Николаевске-на-Амуре ночью еще −20…-22, но днем-то −4…-6 градусов, в Чегдомыне на рассвете −19…-21 градус, днем +1…-1. В селе имени Полины Осипенко температура проделает путь от ночных −18…-20 градусов до дневных значений +1…-1!
В Охотске ночью −15…-17 градусов, днем −3…-5, в Советской Гавани ночной фон такой же −15…-17, а вот днем воздух прогреется до 0…-2 градусов. В Чумикане ночью −13…-15 градусов, днем от 0 до-2, в Троицком в темное время суток −13…-15 градусов, днем слабоположительные значения от +1до −1 градуса. В северном Аяне немного теплее, ночной фон температур там −12…-14 градусов, дневной −3…-5 градусов.
Наши предки 15 марта чтили память священномученика Феодота. Существовало поверье, что в этот день закипают все подземные ключи, выливаясь ручьями на землю. Однако ранней весной погода не всегда радует. Если в этот день вместо оттепели случался мороз, то в народе говорили: «Федот да не тот».