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Смольный согласовал реконструкцию гостиницы «Русь». Показываем, как будет выглядеть новый фасад

Комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик реконструкции гостиницы «Русь» на Артиллерийской улице, 1, литера Р. Внешний вид здания изменится. Это следует из информации, опубликованной на сайте КГА.
Источник: Комитет по градостроительству и архитектуре

Проект реконструкции разработала «Архитектурная мастерская Юсупова».

Реконструировать здание планировали еще в 2020 году. Ранее портал «Недвижимость и строительство» писал, что проектом занимается совет по туризму в соучредительстве с компанией «Русь», которая управляет гостиницей.

Здание было построено в 1932—1933 годах в стиле необрутализма и новых на тот момент веяний в архитектуре советского модернизма. Изначально дом был жилым. В 1980-х годах провели реконструкцию, приспособив здание под гостиницу, которая получила название «Русь».

архитектура