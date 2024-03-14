Смольный согласовал реконструкцию гостиницы «Русь». Показываем, как будет выглядеть новый фасад

Здание было построено в 1932—1933 годах в стиле необрутализма и новых на тот момент веяний в архитектуре советского модернизма. Изначально дом был жилым. В 1980-х годах провели реконструкцию, приспособив здание под гостиницу, которая получила название «Русь».