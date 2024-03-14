В Самаре действие магнитной бури продлится до 15 марта

По информации сервиса my-calend, в этот период сила магнитной бури составит 3 балла. Метеочувтсвительные и восприимчивые горожане столкнутся с головной болью, апатией, бессонницей, резкими скачками артериального давления и плохим настроением. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.