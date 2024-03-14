В Самаре действие магнитной бури продлится до 15 марта

Самару в очередной раз накроет сильная магнитная буря. Она задержится в областной столице до пятницы, 15 марта 2024 года.
По информации сервиса my-calend, в этот период сила магнитной бури составит 3 балла. Метеочувтсвительные и восприимчивые горожане столкнутся с головной болью, апатией, бессонницей, резкими скачками артериального давления и плохим настроением. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.
Кроме того, горожанам стоит исключить из рациона вредную и тяжелую пищу, алкоголь и табак. Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний.