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В Самаре действие магнитной бури продлится до 15 марта

Самарцев предупредили о надвигающейся магнитной буре.
Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 30% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

Самару в очередной раз накроет сильная магнитная буря. Она задержится в областной столице до пятницы, 15 марта 2024 года.

По информации сервиса my-calend, в этот период сила магнитной бури составит 3 балла. Метеочувтсвительные и восприимчивые горожане столкнутся с головной болью, апатией, бессонницей, резкими скачками артериального давления и плохим настроением. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.

Кроме того, горожанам стоит исключить из рациона вредную и тяжелую пищу, алкоголь и табак. Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

здоровье