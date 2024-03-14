В Татарстане рабочая неделя завершится потеплением

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике рабочая неделя завершится потеплением. С 15 по 17 марта осадки не ожидаются. В ночное время термометры покажут от −4 до −9 градусов, в низменностях при прояснениях до −14. В дневные часы воздух прогреется до +6 градусов.