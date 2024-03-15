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Небольшое потепление придет в Красноярск на выходных

Ночь на субботу будет достаточно морозной, а в воскресенье ожидается оттепель.
Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 45% 757 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

В конце этой недели в Красноярске немного потеплеет, но погода будет пасмурной и ветреной.

В пятницу, 15 марта, ожидается −3, −5 °C, облачность с прояснениями, небольшой снег и западный ветер 7−12 м/с.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до −11 °C, а днем — повысится до −2 °C. Будет сухо и также ветрено.

А в воскресенье прогнозируется оттепель — после ночных −4 °C днем уличные термометры покажут +1 °C. Пройдет снег с дождем, порывистый ветер не стихнет.

Такие метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируется «пониженное» загрязнение воздуха.

Атмосферное давление останется высоким — от 748 до 757 миллиметров ртутного столба.

В начале следующей недели синоптики предварительно прогнозируют в Красноярске плюсовые температуры днем и небольшой «минус» по ночам.