Небольшое потепление придет в Красноярск на выходных

В конце этой недели в Красноярске немного потеплеет, но погода будет пасмурной и ветреной.
В пятницу, 15 марта, ожидается −3, −5 °C, облачность с прояснениями, небольшой снег и западный ветер 7−12 м/с.
В ночь на субботу температура воздуха понизится до −11 °C, а днем — повысится до −2 °C. Будет сухо и также ветрено.
А в воскресенье прогнозируется оттепель — после ночных −4 °C днем уличные термометры покажут +1 °C. Пройдет снег с дождем, порывистый ветер не стихнет.
Такие метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируется «пониженное» загрязнение воздуха.
Атмосферное давление останется высоким — от 748 до 757 миллиметров ртутного столба.
В начале следующей недели синоптики предварительно прогнозируют в Красноярске плюсовые температуры днем и небольшой «минус» по ночам.