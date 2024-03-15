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Приморье окажется во власти китайского циклона: чего ждать от погоды

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ФедералПресс. Утром 15 марта к границам Приморья подошел циклон из районов Китая, который принес с собой осадки различной интенсивности. В течение дня в разных районах края будет идти мокрый снег.
Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 42% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

«Ближайшей ночью местами в центральных районах сохранятся небольшие заряды снега. Минимальные температуры станут ниже, чем накануне, на северо-востоке немного выше», — сообщает Примгидромет.

В субботу, 16 марта, в крае обойдется без осадков, ветер стихнет днем будет тепло.

В воскресенье, 17 марта, погода в Приморье ухудшится. В крае пройдут осадки различной интенсивности — от небольших до умеренных, местами гололедные явления. Минимальная температура воздуха будет в пределах −12…-1 градусов, на юге возможны слабо положительные значения. Максимальные температуры будут в пределах −2…+4 градусов, усилится ветер.

Во Владивостоке в субботу, 16 марта, обойдется без существенных осадков. Ночные температуры будут в пределах −2…0 градусов, днем воздух прогреется до +2…+5 градусов.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями, возможны небольшие осадки, будет дуть сильный ветер. Температура понизится на 1−3 градуса.

Напомним, пятница, 15 марта, в Приморье станет самым теплым днем на неделе. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов.