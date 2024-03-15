Приморье окажется во власти китайского циклона: чего ждать от погоды

В воскресенье, 17 марта, погода в Приморье ухудшится. В крае пройдут осадки различной интенсивности — от небольших до умеренных, местами гололедные явления. Минимальная температура воздуха будет в пределах −12…-1 градусов, на юге возможны слабо положительные значения. Максимальные температуры будут в пределах −2…+4 градусов, усилится ветер.