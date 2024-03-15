Приморье окажется во власти китайского циклона: чего ждать от погоды

«Ближайшей ночью местами в центральных районах сохранятся небольшие заряды снега. Минимальные температуры станут ниже, чем накануне, на северо-востоке немного выше», — сообщает Примгидромет.
В субботу, 16 марта, в крае обойдется без осадков, ветер стихнет днем будет тепло.
В воскресенье, 17 марта, погода в Приморье ухудшится. В крае пройдут осадки различной интенсивности — от небольших до умеренных, местами гололедные явления. Минимальная температура воздуха будет в пределах −12…-1 градусов, на юге возможны слабо положительные значения. Максимальные температуры будут в пределах −2…+4 градусов, усилится ветер.
Во Владивостоке в субботу, 16 марта, обойдется без существенных осадков. Ночные температуры будут в пределах −2…0 градусов, днем воздух прогреется до +2…+5 градусов.
В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями, возможны небольшие осадки, будет дуть сильный ветер. Температура понизится на 1−3 градуса.
Напомним, пятница, 15 марта, в Приморье станет самым теплым днем на неделе. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов.