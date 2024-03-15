Сколько дней отдохнут школьники Казахстана на весенних каникулах — Минпросвещения

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Казахстанские школьники уйдут на весенние каникулы 21 марта, сообщили в министерстве просвещения.
Ученики всех классов будут отдыхать десять дней — до 31 марта, добавили в ведомстве.
На каникулах для детей организуют субботники и конкурсы, перед их началом — специальные классные часы, а в дни отдыха Минпросвещения рекомендует провести родительские собрания и открытые лекции по правовой грамотности для детей.
К занятиям в последней четверти учебного года школьники вернутся 1 апреля.