На Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ

«Молодая семья выбрала для себя дистанционную электронную форму голосования, поскольку они прикреплены к разным избирательным участкам», — рассказали в пресс-службе правительства региона.
При этом делать такой важный шаг, как выбор главы государства, пара хотела обязательно вместе. Поэтому новая форма голосования их выручила.
Напомним, что возможность участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в этом году была предоставлена жителям 28 регионов. Чтобы воспользоваться этой возможностью гражданам надо было подать заявление до 11 марта. На Камчатке таким образом решили голосовать больше 44 тысяч человек.