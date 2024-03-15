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На Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ

Свадьба Алексея и Ульяны Ивденко из Камчатского края точно войдет в историю. Новобрачные не только оформили свой союз в день выборов президента России, но и проголосовали прямо в ЗАГСе.
Источник: Правительство Камчатского края

«Молодая семья выбрала для себя дистанционную электронную форму голосования, поскольку они прикреплены к разным избирательным участкам», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

При этом делать такой важный шаг, как выбор главы государства, пара хотела обязательно вместе. Поэтому новая форма голосования их выручила.

Напомним, что возможность участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в этом году была предоставлена жителям 28 регионов. Чтобы воспользоваться этой возможностью гражданам надо было подать заявление до 11 марта. На Камчатке таким образом решили голосовать больше 44 тысяч человек.