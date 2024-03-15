На Камчатке молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе с помощью ДЭГ

Напомним, что возможность участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в этом году была предоставлена жителям 28 регионов. Чтобы воспользоваться этой возможностью гражданам надо было подать заявление до 11 марта. На Камчатке таким образом решили голосовать больше 44 тысяч человек.