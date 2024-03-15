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Пять остановок получили новые названия в Воронеже

Они расположены в Центральном районе.

В Воронеже власти сообщили о том, что пять остановок общественного транспорта получили новые названия. Решение было принято 14 марта на заседании комиссии по культурному наследию.

Речь идет об улицах в Центральном районе. Так, на улице Академика Конопатова появилась остановка «Образовательный центр “Содружество”, где расположена мегашкола. Также на улице Загоровского сделали следующие остановки:

— «Улица Пескова»,

— «Улица Загоровского» и «Жилой массив “Олимпийский”.

А на улице Крынина теперь есть остановка «Школа № 106».