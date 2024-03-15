Пять остановок получили новые названия в Воронеже

В Воронеже власти сообщили о том, что пять остановок общественного транспорта получили новые названия. Решение было принято 14 марта на заседании комиссии по культурному наследию.
Речь идет об улицах в Центральном районе. Так, на улице Академика Конопатова появилась остановка «Образовательный центр “Содружество”, где расположена мегашкола. Также на улице Загоровского сделали следующие остановки:
— «Улица Пескова»,
— «Улица Загоровского» и «Жилой массив “Олимпийский”.
А на улице Крынина теперь есть остановка «Школа № 106».