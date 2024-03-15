Новосибирцы выстроились в очередь за бесплатными блинами на городской социальной ярмарке

Блинницу установили в здании, где проходит ярмарка. Главное блюдо масленичной недели готовила девушка в кокошнике и русском национальном костюме. Блины были приготовлены по необычному алтайскому рецепту.

Бесплатно угоститься блинами с пылу с жару сегодня могли все желающие с 11.00 до 13.00. Как передает корреспондент «МК в Новосибирске», побывавший на ярмарке, в очередь за блинами выстроились взрослые и дети. Угощения хватило всем, некоторые успели попробовать даже по два блинчика.