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Новосибирцы выстроились в очередь за бесплатными блинами на городской социальной ярмарке

Жителей Новосибирска накормили бесплатными блинами на городской социальной ярмарке.

Традиционное угощение на Масленицу могли попробовать бесплатно все желающие.

Блинницу установили в здании, где проходит ярмарка. Главное блюдо масленичной недели готовила девушка в кокошнике и русском национальном костюме. Блины были приготовлены по необычному алтайскому рецепту.

Бесплатно угоститься блинами с пылу с жару сегодня могли все желающие с 11.00 до 13.00. Как передает корреспондент «МК в Новосибирске», побывавший на ярмарке, в очередь за блинами выстроились взрослые и дети. Угощения хватило всем, некоторые успели попробовать даже по два блинчика.

«Блины румяные, ароматные и вкусные, с добавлением сливочного масла», — передает наш фотокор.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, акция по бесплатной раздаче блинов на ярмарке была организована тремя новосибирскими производителями замороженных блинов с начинкой, которые являются операторами ярмарки.

Отметим, что с 11 по 17 марта идет Масленичная неделя, во время которой по традиции пекут блины и угощают ими родственников и знакомых.

Напомним, ранее новосибирский блогер Евгеша поделилась видео с рецептами ажурных и классических блинов на Масленицу.

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