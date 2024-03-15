Новосибирцы выстроились в очередь за бесплатными блинами на городской социальной ярмарке

Традиционное угощение на Масленицу могли попробовать бесплатно все желающие.
Блинницу установили в здании, где проходит ярмарка. Главное блюдо масленичной недели готовила девушка в кокошнике и русском национальном костюме. Блины были приготовлены по необычному алтайскому рецепту.
«Блины румяные, ароматные и вкусные, с добавлением сливочного масла», — передает наш фотокор.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, акция по бесплатной раздаче блинов на ярмарке была организована тремя новосибирскими производителями замороженных блинов с начинкой, которые являются операторами ярмарки.
Отметим, что с 11 по 17 марта идет Масленичная неделя, во время которой по традиции пекут блины и угощают ими родственников и знакомых.
Напомним, ранее новосибирский блогер Евгеша поделилась видео с рецептами ажурных и классических блинов на Масленицу.