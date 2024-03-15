На заметку молдавским водителям: Что должны включать изображения с места ДТП в случае мирной констатации

По данным молдавских страховых компаний, за восемь месяцев прошлого года было подано около 5300 исков о возмещении ущерба в связи с ДТП, оформленными в порядке мирной констатации транспортного происшествия. Из них 15% были заполнены неправильно. В материалах отсутствовали фотографии с места ДТП либо они не в полной мере отражали обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.