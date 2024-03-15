В Иркутске особое внимание уделяют противогололедной обработке

Во время весенней уборки автомобильных дорог и пешеходных тротуаров особое внимание уделяется противогололедной обработке.
— Ежедневно более 140 рабочих и 70 специализированных единиц техники муниципального предприятия задействованы на уборке основных улиц. Ночью осуществляется механизированная уборка магистралей, а днем дороги, тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и заездные карманы приводят в порядок вручную и с помощью машин. После таяния снега осуществляется большой объем работ по уборке мусора, — как отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Кроме того, были проведены работы по пропариванию русел рек, водоотводов и откачке воды с проезжей части. Колодцы на различных улицах были очищены от снега и наледи.
Продолжается уборка снега с территорий дворов и кровель многоквартирных домов. На этих работах задействованы около 900 дворников, а при необходимости используется специализированная техника.