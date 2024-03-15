Казахстанцам начали приходить PUSH-уведомления по налогу на авто

Комитет государственных доходов начал направлять казахстанцам PUSH-уведомления по налогу на автомобили, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
Срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.
«При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году. Информация по исчисленным суммам налога будет направлена с 12 марта по 31 марта 2024 года пользователям мобильных приложений банков второго уровня PUSH-уведомлениями», — сообщили в комитете.
Информацию о сумме налога за 2023 год можно посмотреть в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня.
Ранее сообщалось, что задолженность казахстанцев по налогу на транспорт составляет 14,9 млрд тенге. Наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрировано в Алматы — по 26 тыс. должникам задолженность составляет 3,5 млрд тенге, Алматинской области — по 24 тыс. должникам задолженность составляет 2,2 млрд тенге, Астане — по 20 тыс. должникам задолженность составляет 1,6 млрд тенге.