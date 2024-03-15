Казахстанцам начали приходить PUSH-уведомления по налогу на авто

«При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году. Информация по исчисленным суммам налога будет направлена с 12 марта по 31 марта 2024 года пользователям мобильных приложений банков второго уровня PUSH-уведомлениями», — сообщили в комитете.