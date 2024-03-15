Как за год изменились реальные доходы белорусов

Структура общего объема денежных доходов белорусов выглядит так: оплата труда занимает 63,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 8,4%. Пенсии, пособия, стипендии и другие начисления составляют 22,9%, а доходы от собственности и прочие доходы — 5%.