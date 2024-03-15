Как за год изменились реальные доходы белорусов

Речь идет о деньгах, которые люди получают после уплаты налогов и с учетом инфляции. Этот показатель отражает реальную покупательную способность населения.
Структура общего объема денежных доходов белорусов выглядит так: оплата труда занимает 63,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составляют 8,4%. Пенсии, пособия, стипендии и другие начисления составляют 22,9%, а доходы от собственности и прочие доходы — 5%.
Под прочими доходами понимаются, скажем, выигрыши в лотерею, подарки и наследство. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения позволяет определить изменение уровня жизни.