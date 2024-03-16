Телебашня в Братске засветится триколором в честь выборов президента

В честь выборов президента на телебашне в Братске зажгут триколор. Цвета флага Российской Федерации появиятся во все дни выборов в определенное время. Об этом сообщает глава города Сергей Серебренников.
— Перед выборами сценарий включения был проверен. А потом телебашню снова зажгли в первый день голосования. Теперь жители Братска смогут увидеть триколор 16 и 17 марта с 20:00 до 22:00, — говорит Сергей Серебренников.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что пара из Иркутска после регистрации в ЗАГСе отправилась на избирательный участок.