Новостройки в Москве подешевели

Снижение средней стоимости «квадрата» было зафиксировано в Москве — на 2,2 процента, Санкт-Петербурге — на 2,1 процента и Краснодаре — на 0,8 процента. По словам экспертов, на цену влияют несколько факторов. Среди них — повышенный интерес к квартирам в домах на финальной стадии готовности, которые быстро раскупают, что ведет к снижению доли объектов с более дорогим «квадратом». Второй фактор — рост числа покупателей, которые приобретают не стартовое жилье, а улучшают свои жилищные условия. Они выбирают большие квартиры, метр в которых дешевле.