В Сочи изменится график поездов из-за ремонта железной дороги. Работы начнутся на участке Мацеста — Сочи с 18 марта.
«С 18 марта до 30 апреля приостановлено движение пригородных составов Сочи — Имеретинский Курорт с отправлением в 12:57, 15:16 и 17:33, а также “Ласточек” Имеретинский Курорт — Сочи с отправлением в 11:58, 14:04 и 16:16», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Уточняется, что в эти же даты не будут ходить поезда Аэропорт Сочи — Сочи с отправлением в 8:22, Адлер — Аэропорт Сочи с отправлением в 17:10, Сочи — Аэропорт Сочи с отправлением в 9:17, Аэропорт Сочи — Адлер с отправлением в 16:44.
Кроме того, 24 и 25 апреля не будут ходить поезда Аэропорт Сочи — Сочи с отправлением в 10:11, а также Сочи — Аэропорт Сочи с отправлением в 12:25.