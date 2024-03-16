В Сочи изменится график поездов из-за ремонта железной дороги

Уточняется, что в эти же даты не будут ходить поезда Аэропорт Сочи — Сочи с отправлением в 8:22, Адлер — Аэропорт Сочи с отправлением в 17:10, Сочи — Аэропорт Сочи с отправлением в 9:17, Аэропорт Сочи — Адлер с отправлением в 16:44.