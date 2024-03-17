Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам

Так, для предотвращения пожароопасных ситуаций в квартирах и жилых помещениях ведомство рекомендует:
- не хранить горючие жидкости, газовые баллоны на балконах и лоджиях;
- не использовать газовые баллоны в жилых домах двухэтажного строительства;
- исключить курение в постели, а также не в специальных местах для курения;
- не выбрасывать окурки с балконов и лоджий;
- не оставлять готовые продукты питания и всю имеющуюся бытовую технику без присмотра.
Ранее ведомство призвало не хранить газовые баллоны вблизи отопительных приборов и не сушить белье над печью.