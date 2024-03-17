Опубликован список омичей, которые выиграли по 100 тысяч рублей

Сегодня, 17 марта, последний день социальной акции «Выбирай Россию». В 12:00 в эфире 12 канала состоялся очередной розыгрыш, в которых объявили номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.
Омичей, у которых купон оказался в списке, просят прийти в избирательный участок и подойти к представителю организатора, у которого вы регистрировали купон ранее.
Следующий прямой эфир состоится на 12 канале в 15:30. Результаты розыгрыша также можно смотреть на сайте акции «Выбирай Россию».
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с
Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: