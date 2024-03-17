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Опубликован список омичей, которые выиграли по 100 тысяч рублей

Подведены первые итоги третьего дня акции «Выбирай Россию».
Источник: Om1.ru

Сегодня, 17 марта, последний день социальной акции «Выбирай Россию». В 12:00 в эфире 12 канала состоялся очередной розыгрыш, в которых объявили номера купонов счастливчиков, которые получат по 100 000 рублей.

Омичей, у которых купон оказался в списке, просят прийти в избирательный участок и подойти к представителю организатора, у которого вы регистрировали купон ранее.

Следующий прямой эфир состоится на 12 канале в 15:30. Результаты розыгрыша также можно смотреть на сайте акции «Выбирай Россию».

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г. по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15—17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262−96−27.