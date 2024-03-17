«С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, <…> но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином», — сказал он.
Свою просьбу молодой человек озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента. По информации Ruptly, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.
Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Пасынок Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во «ВКонтакте».