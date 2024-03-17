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Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Живущий в Австралии пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван заявил мультимедийному агентству Ruptly о желании получить российское гражданство.
Источник: © РИА Новости

«С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, <…> но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином», — сказал он.

Свою просьбу молодой человек озвучил около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента. По информации Ruptly, Иван переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. По сведениям из СМИ и открытых источников, новый военачальник родился во Владимирской области, его родные живут в России.

Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Пасынок Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во «ВКонтакте».