Пасынок Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство

Как выяснило РИА Новости, женщина, которую считают матерью Сырского, лайкала в соцсетях посты в поддержку России. А предполагаемый брат главкома в 2013 году получил штраф за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Пасынок Сырского живет в Сиднее, о чем можно судить по его публикациям во «ВКонтакте».