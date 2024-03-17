«Байден» и «Трамп» пришли на выборы президента России в Подмосковье

«Выборы в Лобне проходят креативно. На избирательный участок в Лобне пришли Байден и Трамп. Артисты местного театра креативно подошли к выборам. Но для того, чтобы проголосовать, маски пришлось снять», — отмечается в официальном Telegram-канале администрации.
Как отмечается в сообщении, после голосования «президенты США» устроили фотосессию с жителями на площади перед избирательным участком.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.