«Байден» и «Трамп» пришли на выборы президента России в Подмосковье

«Выборы в Лобне проходят креативно. На избирательный участок в Лобне пришли Байден и Трамп. Артисты местного театра креативно подошли к выборам. Но для того, чтобы проголосовать, маски пришлось снять», — отмечается в официальном Telegram-канале администрации.