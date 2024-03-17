Дагестанский чабан проголосовал на пастбище

«Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор», — говорится в сообщении.
В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей. К 15.00 мск третьего дня голосования явка в регионе составила 81,83%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.