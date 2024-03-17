Дагестанский чабан проголосовал на пастбище

«Сегодня члены УИК-180 села Кижани дали возможность проголосовать своему сельчанину, который находится на пастбище и не может прийти на избирательный участок. Вооружившись переносным ящиком и бюллетенями, они пришли к пункту назначения. Благодаря этому чабан смог принять участие в важном государственном событии и сделать свой выбор», — говорится в сообщении.