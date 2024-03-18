У православных христиан начался Великий пост

В среду, 20 марта, в день памяти священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия и других, в Херсоне епископствовавших, а также иконы Божией Матери «Споручница грешных», в Казанском соборе в семь утра владыка будет служить Литургию Преждеосвященных Даров.