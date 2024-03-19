Житель Прикамья выиграл в лотерею 16,4 млн рублей

Жителям Пермского края в последнее время везет в лотереях. На этот раз прикамец выиграл 16,4 млн рублей. Имя счастливчика еще не известно: за призом он пока не обратился.
— В Пермский край отправились 16 440 594 рублей. Участник добавил одно дополнительное число во втором игровом поле, и его выигрыш вырос на 450 тысяч рублей, — объяснили в пресс-центре государственной лотереи.
Удачливый гражданин играл в лотерею, в которой нужно угадать восемь цифр из 20 в одном поле и одну из четырех в другом. Получается, что пермяк не ошибся в выборе числовой комбинации.