Минтранс рассказал, почему пока рано вводить режим «открытого неба» в Сочи

Ранее издание РБК сообщило, что аэропорт Сочи попросил ввести у себя частичный режим «открытого неба». Иностранные авиакомпании смогли бы вылетать из воздушной гавани не только в страну регистрации, но и в третьи страны.
«Введение режима “открытого неба” может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан, в связи с чем считаем рассмотрение данного вопроса преждевременным».
Несмотря на важность развития авиасообщения с иностранными государствами, безусловным приоритетом является развитие внутреннего туризма, подчеркнул он.
«Аэропорт Сочи является крупным хабом юга России, по сути обеспечивающим прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом», — заключил представитель министерства.