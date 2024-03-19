Стало известно, какие улицы «очистят» от проводов в Нижнем Новгороде в 2024 году

Напомним, что проект стартовал в 2021 году и за все время реализации охватил, в основном, историческую часть города. В прошлом году электропровода убрали под землю на улице Родионова и Казанском шоссе. Там проложили 12-километровый кабель, установили 291 опору и заменили 618 светильников. Работы обошлись в 98,8 млн рублей.