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Стало известно, какие улицы «очистят» от проводов в Нижнем Новгороде в 2024 году

Проект «Чистое небо» стартовал в 2021 году.
Источник: Нижегородская правда

Проект «Чистое небо» продолжится в Нижнем Новгороде в 2024 году, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

На следующем этапе освобождать пространство от кабелей будут на проспекте Ленина — на участке от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя.

Напомним, что проект стартовал в 2021 году и за все время реализации охватил, в основном, историческую часть города. В прошлом году электропровода убрали под землю на улице Родионова и Казанском шоссе. Там проложили 12-километровый кабель, установили 291 опору и заменили 618 светильников. Работы обошлись в 98,8 млн рублей.

Кроме того, проект был реализован на Нижневолжской набережной, Казанском съезде, улице Горького, Похвалинском съезде, Гребном канале, Советской улице (до Московского вокзала). Всего — 71 улица.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы выступили против строительства парковки на Казанском шоссе.

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