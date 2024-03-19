Стало известно, какие улицы «очистят» от проводов в Нижнем Новгороде в 2024 году

Проект «Чистое небо» продолжится в Нижнем Новгороде в 2024 году, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.
На следующем этапе освобождать пространство от кабелей будут на проспекте Ленина — на участке от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя.
Напомним, что проект стартовал в 2021 году и за все время реализации охватил, в основном, историческую часть города. В прошлом году электропровода убрали под землю на улице Родионова и Казанском шоссе. Там проложили 12-километровый кабель, установили 291 опору и заменили 618 светильников. Работы обошлись в 98,8 млн рублей.
Кроме того, проект был реализован на Нижневолжской набережной, Казанском съезде, улице Горького, Похвалинском съезде, Гребном канале, Советской улице (до Московского вокзала). Всего — 71 улица.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы выступили против строительства парковки на Казанском шоссе.