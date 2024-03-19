Девушкам грозит порча: народные приметы на день Павла Капельника 20 марта

20 марта отмечается народный праздник Павла Капельника и день памяти преподобного Павла Препростого. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Нельзя грустить, унывать или плакать — это может привести к тоске и неудачам в течение года. Запрещено думать о плохом и замышлять недобрые дела, так как это может привлечь негативные последствия.
Крайне нежелательно, особенно для девушек, на Павла Капельника подбирать вещи с земли. Это может стать причиной порчи. Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы избежать серьёзных проблем в личной жизни и карьере.
Не рекомендуется в этот день пересаживать растения: они не приживутся к новой почве. Нельзя игнорировать просьбы о помощи, а также завидовать и распространять слухи.
Приметы, связанные с погодой:
- Капель сулит богатый урожай.
- Чирикание снегирей предвещает потепление.
- Голубой горизонт — признак скорой оттепели.
- Тёплый ветер с юга указывает на жаркое лето.
- Если погода испортилась, грядут сильные морозы.