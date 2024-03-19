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Девушкам грозит порча: народные приметы на день Павла Капельника 20 марта

Нельзя в этот день грустить, унывать или плакать.

20 марта отмечается народный праздник Павла Капельника и день памяти преподобного Павла Препростого. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

Нельзя грустить, унывать или плакать — это может привести к тоске и неудачам в течение года. Запрещено думать о плохом и замышлять недобрые дела, так как это может привлечь негативные последствия.

Крайне нежелательно, особенно для девушек, на Павла Капельника подбирать вещи с земли. Это может стать причиной порчи. Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы избежать серьёзных проблем в личной жизни и карьере.

Не рекомендуется в этот день пересаживать растения: они не приживутся к новой почве. Нельзя игнорировать просьбы о помощи, а также завидовать и распространять слухи.

Приметы, связанные с погодой:

  • Капель сулит богатый урожай.
  • Чирикание снегирей предвещает потепление.
  • Голубой горизонт — признак скорой оттепели.
  • Тёплый ветер с юга указывает на жаркое лето.
  • Если погода испортилась, грядут сильные морозы.