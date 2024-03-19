На этой неделе в Перми ожидается малооблачная и умеренно теплая погода. Температура воздуха в дневные часы будет близка к +5 градусам или немного выше. При этом в ночью сохранятся существенные морозы. Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, какая погода будет в Перми с 19 по 24 марта 2024 года.
Прогноз погоды в Перми на неделю с 19 по 24 марта 2024 года
Днем во вторник, 19 марта, в Перми будет ясно. После ночного похолодания днем потеплеет до +1…+3 градусов. Будет наблюдаться слабый ветер.
В ночь на среду, 20 марта, столбики термометров Перми вновь опустятся до −10. Но дневной прогрев будет сильнее, до +5…+6 градусов. В четверг, 21 марта, характер погоды существенно не изменится. В Перми по-прежнему будет тепло, в пределах +5…+6 градусов.
В пятницу, 22 марта, ожидается поступление с юго-запада более теплой воздушной массы, также усилится ветер. В ночные часы в Перми будет около −3…-8 градусов. Днем воздух прогреется до +7.
По предварительным прогнозам, в выходные дни, 23 и 24 марта, вероятно, сохранится преобладающее влияние антициклона. Температурный фон останется на прежнем уровне. В ночные часы в Перми ожидается около −3…-8 градусов. Днем снова будет тепло, в пределах +5…+7 градусов. Но при определенных условиях температура воздуха может приблизиться к +10.
Отмечается, что в случае дальнейшего потепления в конце марта может означать наступление метеорологической весны.