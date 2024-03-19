Прогноз погоды в Перми на неделю с 19 по 24 марта 2024 года

На этой неделе в Перми ожидается малооблачная и умеренно теплая погода. Температура воздуха в дневные часы будет близка к +5 градусам или немного выше. При этом в ночью сохранятся существенные морозы. Синоптики ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, какая погода будет в Перми с 19 по 24 марта 2024 года.