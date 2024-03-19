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Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок

МИНСК, 19 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обратиться к главе российского государства Владимиру Путину с предложением отправить на МКС сразу трех человек — россиянина Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую, а также белоруску Анастасию Ленкову, выступающую в качестве дублера.
Источник: © РИА Новости

Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24». Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.

«Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС — ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели — Настя, Марина и ты», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем.

«Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали», — добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел.

«Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы», — пообещал белорусский лидер.

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