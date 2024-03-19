Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок

Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24». Василевская станет первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
«Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС — ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели — Настя, Марина и ты», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем.
«Хотелось бы, чтобы вы втроем слетали», — добавил президент Белоруссии. Новицкий ответил, что с удовольствием бы полетел.
«Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы», — пообещал белорусский лидер.