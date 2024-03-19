Лукашенко хочет попросить Путина отправить на МКС двух белорусок

«Если будешь себя хорошо чувствовать (после возвращения с МКС — ред.), то буду просить россиян, чтобы втроем уже полетели — Настя, Марина и ты», — приводит слова Лукашенко госагентство Белта на встрече по видеоконференцсвязи с основным экипажем.