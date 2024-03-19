Трамп обещал депортировать из США принца Гарри в случае переизбрания

В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был «разъярен» тем, что администрация президента США Джо Байдена «защищает Гарри», не предоставляя суду необходимые документы.