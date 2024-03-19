Трамп обещал депортировать из США принца Гарри в случае переизбрания

В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был «разъярен» тем, что администрация президента США Джо Байдена «защищает Гарри», не предоставляя суду необходимые документы.
В ответ на вопрос телеканала, должен ли принц Гарри иметь «особые привилегии», если американские власти обнаружат, что он солгал при подаче заявления на визу, Трамп ответил, что никакого «привилегированного отношения» к принцу применяться не будет.
«Нам придется посмотреть, знают ли они (власти США — ред.) что-то о наркотиках, и если он (принц Гарри) солгал, им придется принять соответствующие меры», — заявил Трамп.
Согласно GB News, по законодательству США, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать основанием для его депортации из страны. Телеканал отмечает со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США, что ведомству понадобятся еще две недели, чтобы отследить иммиграционные записи принца Гарри, поскольку федеральный судья решает, «следует ли их обнародовать».
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.