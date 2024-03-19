Минобразования: регистрация на ЦЭ начнется в Беларуси 20 марта

В Беларуси с 20 марта начинается регистрация учащихся 11 классов для прохождения централизованного экзамена, сообщили в пресс-службе Министерства образования.
Продлится регистрация на ЦЭ для выпускников 2023—2024 учебного года с 20 марта по 5 апреля. А затем с 9 по 22 апреля будет проходить в Беларуси регистрация на централизованное тестирование.
— В 2024 году ЦТ и ЦЭ пройдут в единые сроки для всех — для выпускников 2024 года, а также тех, кто закончил школу в предыдущие годы, — напомнили в министерстве.
Ранее министр образования сообщал, что ЦЭ и ЦТ проведут в новые сроки 27 и 30 мая 2024 года. Также Минобразования назвало главные новшества ЦЭ 2024.
А в феврале Минобразования заявило об особенностях ЦТ и ЦЭ 2024 года.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко напутствовал Василевскую перед полетом на МКС 21 марта: «Особо не напрягайся с экспериментами». Еще Лукашенко попросит Россию о новом космическом полете для белорусов.