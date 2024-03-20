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Прокуратура Хабаровска выяснила причину частого нападения собак на людей

В Хабаровске заключили новый контракт на отлов животных.

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице после вмешательства прокуратуры заключили контракт на отлов бездомных животных. В ведомстве выяснили, что в прошлом году этим занимался индивидуальный предприниматель, который содержал пойманных собак в вольерах на частной территории, которая приютом не является. Однако в этом году договоренность с ним продлили, несмотря на нарушения.

— В администрацию города поступило свыше одной тысячи заявок об отлове безнадзорных животных, из которых индивидуальным предпринимателем отработано лишь 18%, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Из-за этого собак в городе осталось много, и случаи их нападения на людей распространились.

Мэру города внесено представление. По результатам его рассмотрения контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут и заключен с новым — МУП Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания». Его исполнение контролирует прокуратура города.

Прокуратура