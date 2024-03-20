Прокуратура Хабаровска выяснила причину частого нападения собак на людей

В краевой столице после вмешательства прокуратуры заключили контракт на отлов бездомных животных. В ведомстве выяснили, что в прошлом году этим занимался индивидуальный предприниматель, который содержал пойманных собак в вольерах на частной территории, которая приютом не является. Однако в этом году договоренность с ним продлили, несмотря на нарушения.