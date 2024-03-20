Новшества по назначению и выплате больничных листов вступят в силу с 1 июля

Также решено изменить и другие нормы по больничным. Тот, у кого стаж более 10 лет, получает 100% утраченного заработка с первого дня болезни (по-старому за первые 12 дней возмещают 80%, остальные — полностью). Если стаж менее 10 лет, то с первого дня болезни будет оплачиваться только 80%.