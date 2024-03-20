Новшества по назначению и выплате больничных листов вступят в силу с 1 июля

По ее словам, с 1 июля все бухгалтерские службы работодателей при назначении пособий по временной нетрудоспособности будут взаимодействовать непосредственно с Фондом социальной защиты населения.
Одно из ключевых новшеств касается расчета среднедневного заработка. Его будут определять в соответствии со всеми выплатами, на которые начислялись обязательные страховые взносы.
«Преимущество в том, что размер среднедневного заработка увеличится, потому что на сегодняшний день в действующих условиях исключались те выплаты, которые имели единовременный характер. Например, пособие на оздоровление или некая единовременная материальная помощь», — сказала Бердникова.
Еще одно изменение заключается в том, что минимальный размер пособия будет рассчитываться и зависеть от размера минимальной заработной платы. Сегодня размер минимальной заработной платы составляет 626 рублей. По старым нормам база для расчета — половина бюджета прожиточного минимума.
Также решено изменить и другие нормы по больничным. Тот, у кого стаж более 10 лет, получает 100% утраченного заработка с первого дня болезни (по-старому за первые 12 дней возмещают 80%, остальные — полностью). Если стаж менее 10 лет, то с первого дня болезни будет оплачиваться только 80%.
Кроме этого, пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться по основному месту работы, а не по каждому, как это происходит сейчас. Также изменится период, за который рассчитывают больничный. Будут учитываться последние 18 месяцев.