Сколько будет стоить продленка в Кишиневе: Министр просвещения озвучил тарифы

В Минобразования заявляют, что нашли решение проблемы групп продленного дня в столице после того, как муниципалитет прекратил их финансирование. В ведомстве сообщили, что разработали методику расчета данной услуги. Теперь образовательным учреждениям предстоит обсудить с родителями и утвердить порядок сбора этих платежей.