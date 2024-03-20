Сколько будет стоить продленка в Кишиневе: Министр просвещения озвучил тарифы

В Минобразования заявляют, что нашли решение проблемы групп продленного дня в столице после того, как муниципалитет прекратил их финансирование. В ведомстве сообщили, что разработали методику расчета данной услуги. Теперь образовательным учреждениям предстоит обсудить с родителями и утвердить порядок сбора этих платежей.
По словам министра образования Дана Перчуна, методологию ценообразования для групп продленного дня должен был установить Муниципальный совет Кишинева. Но, поскольку этого не произошло, министерство разработало свой регламент и определило цены на услугу. В четверг Минпросвет обязался опубликовать документ.
«Стоимость будет варьировать от 350 леев за трехчасовую группу до 500 леев за шестичасовую группу. После утверждения приказа министерством образовательные учреждения обсудят вопрос реализации положений с родителями».
Напоминаем, 22 января о подобных мерах объявила и мэрия Кишинева. Однако местные власти уточнили, что группы будут бесплатными для детей из социально незащищенных семей, а также заявили о разработке единого положения для всех муниципальных школьных учреждений.
Источник: rupor.md.