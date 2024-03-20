В Сети высмеяли фото боксирующего Макрона

На черно-белых снимках Макрон запечатлен в процессе яростных ударов по боксерской груше. Пост с ними набрал более 8 тыс. лайков и сотню комментариев и вызвал бурные обсуждения в зарубежном сегменте социальных сетей.
В частности, некоторые пользователи указали на то, что фото едва ли можно назвать пугающим.
«Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!» — написал французский предприниматель Эммануэль де Вильерс.
«Эта клоунада действительно начинает становиться смешной», — отметил, в свою очередь, французский активист Амин Саха.
Также комментаторы предполагают, что мышцы Макрона на снимках были увеличены при помощи фоторедактора, поскольку они не соответствуют более ранним кадрам.
«Когда ваш консультант по коммуникациям слишком увлекается Photoshop…», — прокомментировал это политик Томас Джоли.