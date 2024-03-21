Суд назначил меру пресечения исполняющей обязанности мэра Тулуна

Накануне, 20 марта, Кировский районный суд Иркутска рассмотрел ходатайство регионального Следкома об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении вице-мэра Тулуна. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий и хищении денег путем обмана подчиненных работников. Об этом сообщают на сайте суда.
— Исполняющая обязанности мэра Тулуна использовала свое служебное положение, дав своим подчиненным указание о передачи ей части денег. Деньги при этом выплачивались работникам в качестве премий. Так вице-мэр получила не менее 95 000 рублей, — говорят в суде.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий на один месяц 29 суток. То есть до 17 мая 2024 года включительно.
От обвиняемой требуется проживать по адресу, указанному в постановлении, не покидать его кроме одного часа прогулок. Кроме того, запрещено любое общение с участниками судопроизводства, посещение администрации Тулуна и общение с бывшими коллегами. Запрещена отправка и получение писем и корреспонденции.