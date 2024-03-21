Суд назначил меру пресечения исполняющей обязанности мэра Тулуна

От обвиняемой требуется проживать по адресу, указанному в постановлении, не покидать его кроме одного часа прогулок. Кроме того, запрещено любое общение с участниками судопроизводства, посещение администрации Тулуна и общение с бывшими коллегами. Запрещена отправка и получение писем и корреспонденции.