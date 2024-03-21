В магазине на Постышева во Владивостоке продавали контрафактный алкоголь

Более 100 литров контрафактного алкоголя изъяли из незаконного оборота во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Теперь продавец может заплатить штраф в размере до миллиона рублей.
Магазин, где нелегально продавали алкоголь, находится на Постышева. Так, например один из горячительных напитков продавался здесь без федеральных специальных марок, еще один крепкий алкоголь — и вовсе без лицензии.
Специалисты изъяли 112,6 литра алкоголя различных известных брендов, общая сумма которых составила 93,2 тысячи рублей. Предпринимателя привлекут к ответственности, и ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Напомним, бороться с нелегальным оборотом алкогольной продукции и незаконным приемом металла помогают бдительные граждане. Так, накануне после обращения местных жителей закрыт нелегальный пункт приема металла в районе Тихвинского леса во Владивостоке.