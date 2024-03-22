Ни школы, ни премиум ЖК: после визита силовиков участок скандальной стройки в центре Владивостока снова вернут мэрии

В условиях именно этого договора указано, что здесь появится учебное учреждение. При этом в 1997 году комитет по управлению муниципальным имуществом заключил новый договор купли-продажи все с той же компанией, поменяв некоторые пункты уже в 1998 году. Согласно им увеличился перечень помещений для выкупа.