Ни школы, ни премиум ЖК: после визита силовиков участок скандальной стройки в центре Владивостока снова вернут мэрии

Прокуратура Приморья хочет вернуть земельный участок по адресу Почтовый переулок, 9а, в государственную собственность в дальневосточной столице. Строительство ЖК на этой территории признали незаконным. История небольшого лакомого кусочка в самом сердце Владивостока стала предметом обсуждения: здесь хотели превратить заброшенный детдом в школу для одаренных ребят, затем — возвести премиальный ЖК. Что произошло — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Элитный LaPlace
В феврале 2024 года застройщик ООО «Ареал-Проект 3» приступил к демонтажу заброшенного детдома. На его месте планировалось построить дорогущий ЖК LaPlace, который, согласно плану, не должен был испортить исторический центр города. Это, утверждают в проекте, был бы комплекс премиум-класса во Владивостоке.
В сумме 69 элитных резиденций: 59 квартир от 60 до 198 квадратов, пентхаусы с пятью комнатами, и даже целые «городские виллы» размером до 320 квадратных метров. При этом здание не должно было стать очередной супер-высоткой, так как объекты вокруг остаются памятниками исторического значения. Разрешили возвести девять этажей.
Больше 30 лет манипуляций
Однако закончить работу было не суждено: следственный комитет признал точечную застройку незаконной. Основанием для обвинения послужили махинации с землей.
Выяснилось, что, по документам на этом месте приватизатор обязался возвести частную школу. Однако, считают следователи, путем манипуляций нескольких людей и юрлиц, право собственности перешло к нынешнему застройщику. Следком провел обыски, в том числе у всех причастных к застройке. Прокуратура в свою очередь подала иск в суд с требованием вернуть землю в мунсобственность.
Пока что тернистый путь передачи права собственности из рук в руки остается загадочным. По данным надзорного ведомства, в 1990 году мэрия и юрлицо (как узнала «КП», это компания «ОРПоК»), заключили договор аренды на земельный участок на Почтовом переулке, 9а, общей площадью около пяти тысяч квадратных метров.
В условиях именно этого договора указано, что здесь появится учебное учреждение. При этом в 1997 году комитет по управлению муниципальным имуществом заключил новый договор купли-продажи все с той же компанией, поменяв некоторые пункты уже в 1998 году. Согласно им увеличился перечень помещений для выкупа.
К 2007 году организация, якобы провела реконструкцию, а затем продала здание физическому лицу (директору этой же компании). Затем в собственность оформили и земельный участок на Почтовом переулке, 9а.
Уже в 2021 году передали ООО «Ареал-Проект 3». На каком основании — разбираются специалисты. А в 2022 году градостроительный совет Владивостока одобрил проект ЖК, подготовленный компанией.
Декларация была подана, демонтаж детдома начался, однако только сейчас из-за раскрывшихся афер стройку приостановили силовики.
Застройщик против
В течение 5 лет земельный участок находился в открытой продаже, утверждают в организации. Процедуру передачи собственности, по словам застройщика, проверял Арбитражный суд. В новых медиа сообщают, что «Ареал» сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные без претензий. Однако, конечно, в компании намерены продолжить строительство.
Официально
Суд уже удовлетворил ходатайство прокуратуры и запретил совершать любые сделки с этой недвижимостью, проводить любую хозяйственную деятельность.
Ход и результаты дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате преступления в особо крупном размере), а также пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий) находятся на контроле ведомства. Кто фигурант? Вопрос открытый. Редакция направила запросы в правоохранительные органы.
Ранее «КП» писала, что ЖК должен был достичь девять этажей в высоту, ключи хотели выдавать же в 2027 году.