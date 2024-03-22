Госкомиссия приняла решение о пуске ракеты с кораблем «Союз МС-25» 23 марта

Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24», сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О’Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25.