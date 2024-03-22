Госкомиссия приняла решение о пуске ракеты с кораблем «Союз МС-25» 23 марта

В госкорпорации сообщили, что на космодроме Байконур 22 марта 2024 года состоялось заседание Государственной комиссии. Уточняется, что на заседании были рассмотрены результаты выяснения причин нештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты космического назначения.
«Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о проведении пуска в запланированную резервную дату — субботу, 23 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-25» с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24», сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О’Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25.