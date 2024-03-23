Прощание с заслуженным врачом РФ Василием Мамонтовым пройдёт в Успенском соборе Омска

Василий Мамонтов много лет проработал в медучреждениях Омска. Занимал пост главврача городской клинической больницы № 1 им. Кабанова. Большое внимание уделял развитию амбулаторно-поликлинической службы. Преподавал в ОмГМУ, был депутатом омского горсовета, в пятом созыве стал вице-спикером.