Прощание с заслуженным врачом РФ Василием Мамонтовым пройдёт в Успенском соборе Омска

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.
Василий Мамонтов много лет проработал в медучреждениях Омска. Занимал пост главврача городской клинической больницы № 1 им. Кабанова. Большое внимание уделял развитию амбулаторно-поликлинической службы. Преподавал в ОмГМУ, был депутатом омского горсовета, в пятом созыве стал вице-спикером.
Прощание с Василием Мамонтовым пройдёт в Успенском соборе в воскресенье, 24 марта. В 13:00 начнётся отпевание, в 14:00 — прощание, в 14:30 состоится вынос тела.
Редакция «МК в Омске» приносит соболезнования родным и близким Василия Васильевича Мамонтова..