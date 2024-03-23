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Прощание с заслуженным врачом РФ Василием Мамонтовым пройдёт в Успенском соборе Омска

Прощание с заслуженным врачом РФ Василем Мамонтовым пройдёт в Успенском кафедральном соборе.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Василий Мамонтов много лет проработал в медучреждениях Омска. Занимал пост главврача городской клинической больницы № 1 им. Кабанова. Большое внимание уделял развитию амбулаторно-поликлинической службы. Преподавал в ОмГМУ, был депутатом омского горсовета, в пятом созыве стал вице-спикером.

Прощание с Василием Мамонтовым пройдёт в Успенском соборе в воскресенье, 24 марта. В 13:00 начнётся отпевание, в 14:00 — прощание, в 14:30 состоится вынос тела.

Редакция «МК в Омске» приносит соболезнования родным и близким Василия Васильевича Мамонтова..