Приемная кампания в первый класс стартует по всей стране

Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра, можно до 30 июня. Подача заявлений в любую другую школу начнется с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема. Уведомление об этом придет в личный кабинет на портале «Госуслуги», а также на указанный в заявлении о приеме на обучение почтовый или электронный адрес. Ребенка зачислят в школу не по месту регистрации, если в учебном заведении останутся свободные места.