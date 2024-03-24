Кинотеатры Перми на один день отменили показы фильмов

В связи с общенациональным трауром кинотеатр «Синема 5» в «iMall Эспланада» в Перми приостанавливает свою работу на воскресенье, 24 марта. Информация об этом указана на официальной странице кинотеатра во ВКонтакте.
Также сообщается, что возврат денег за билеты произойдет автоматический. Если у зрителей останутся вопросы, то сотрудники кинотеатра готовы ответить на них в личных сообщениях группы. В понедельник, 25 марта, кинотеатр продолжит работу по расписанию.
Также 24 марта в Перми будет закрыт кинотеатр «Киномакс». Деньги за приобретенные билеты зрителям обещают вернуть.
Напомним, ранее Министр культуры Пермского края Алла Платонова заявила, что в связи с трагедией в «Крокус сити Холле» принято решение об отмене всех увеселительных и развлекательных мероприятий в эти выходные 23 и 24 марта. Некоторые показы спектаклей и концерты будут перенесены на другие даты.