Кинотеатры Перми на один день отменили показы фильмов

Напомним, ранее Министр культуры Пермского края Алла Платонова заявила, что в связи с трагедией в «Крокус сити Холле» принято решение об отмене всех увеселительных и развлекательных мероприятий в эти выходные 23 и 24 марта. Некоторые показы спектаклей и концерты будут перенесены на другие даты.