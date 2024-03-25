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Умер известный воронежский актер и режиссер, работавший с Виктюком

Не стало Евгения Малишевского.

Источник: Воронежский драмтеатр

24 марта в Воронеже скончался актер Воронежского драмтеатра Евгений Малишевский. Он умер на 71-м году жизни. О потере сообщила в соцсетях его дочь, актриса ТЮЗа Мария Малишевская, а затем — супруга, актриса драмтеатра Елена Гладышева.

Евгений Малишевский окончил Воронежский институт искусств в 1975 году, поступил в труппу Кольцовского театра. Прослужил там по 2013 год — 38 лет. В творческой копилке Евгения Владимировича роли в спектаклях «Без вины виноватые», «Женитьба», «Самоубийца», «Все в саду», «Коломба», «Прости меня, мой ангел белоснежный…», «Бег». Его актерский талант высоко оценил известный режиссер Роман Виктюк, когда ставил в Воронеже спектакль «Виноватые» в 1985-м.

После драмтеатра Евгений Малишевский продолжал творческую жизнь в Доме актера — ставил спектакли и творческие вечера как режиссер.

Прощание с артистом пройдет 26 марта в 10.00 в морге БСМП, отпевание состоится в храме Березовского кладбища в 11.00.

Светлая память…

театр