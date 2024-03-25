Умер известный воронежский актер и режиссер, работавший с Виктюком

Евгений Малишевский окончил Воронежский институт искусств в 1975 году, поступил в труппу Кольцовского театра. Прослужил там по 2013 год — 38 лет. В творческой копилке Евгения Владимировича роли в спектаклях «Без вины виноватые», «Женитьба», «Самоубийца», «Все в саду», «Коломба», «Прости меня, мой ангел белоснежный…», «Бег». Его актерский талант высоко оценил известный режиссер Роман Виктюк, когда ставил в Воронеже спектакль «Виноватые» в 1985-м.