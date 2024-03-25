Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД

Упрощается процесс сдачи экзамена: количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Станет проще выполнять упражнение «разворот в ограниченном пространстве» — теперь это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Кроме того, на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы, что, по словам Канноевой, придает ученикам уверенности.