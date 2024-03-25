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Россиян предупредили об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. С 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД — что-то станет легче, а что-то, напротив усложняется, рассказала агентству «Прайм» руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

Источник: © РИА Новости

Упрощается процесс сдачи экзамена: количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Станет проще выполнять упражнение «разворот в ограниченном пространстве» — теперь это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Кроме того, на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы, что, по словам Канноевой, придает ученикам уверенности.

Главное ужесточение — срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев. По мнению юриста, за это время новичок может потерять навыки, и ему понадобятся дополнительные деньги на их поддержание с инструктором.

Еще одна новация — запрет на один год допуска к сдаче экзаменов гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в пьяном виде или не выполнившим требования о прохождении медосмотра. Это может привести к росту числа временно «бесправных» водителей, управляющих автомобилем, полагает юрист.