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Отключения ТВ и радио продлятся в Хабаровском крае до конца марта

Ограничения в вещании возникают из-за профилактических работ.

Источник: Mail.ru

Перебои с вещанием телеканалов и радиопрограмм будут продолжаться в хабаровском крае из-за профилактического ремонта на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» до конца марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения возможны в ряде населённых пунктов региона в те часы, когда в эфире нет важных сообщений.

Кратковременные отключения телерадиосигнала 25—29 марта:

25.03.2024 — 29.03.2024.

Город Бикин, Бикинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

26.03.2024.

Посёлок Берёзовый, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Село Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Село Даппы, Комсомольский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Котиково, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Нелькан, Аяно-Майский район, 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Посёлок Тумнин, Ванинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

27.03.2024

Город Вяземский, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Село Кондон, Солнечный район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Эворон, Солнечный район, с 10:30 до 16:30 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

28.03.2024

Село Болен, Солнечный район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Посёлок Горин, Солнечный район, с 10:30 до 16:30 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Село Кедрово, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Рабочий посёлок Лазарев, Николаевский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

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