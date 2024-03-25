Отключения ТВ и радио продлятся в Хабаровском крае до конца марта

Перебои с вещанием телеканалов и радиопрограмм будут продолжаться в хабаровском крае из-за профилактического ремонта на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» до конца марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения возможны в ряде населённых пунктов региона в те часы, когда в эфире нет важных сообщений.
Кратковременные отключения телерадиосигнала
25.03.2024 — 29.03.2024.
Город Бикин, Бикинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
26.03.2024.
Посёлок Берёзовый, Солнечный район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Село Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Село Даппы, Комсомольский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Котиково, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Нелькан, Аяно-Майский район, 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Посёлок Тумнин, Ванинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
27.03.2024
Город Вяземский, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Село Кондон, Солнечный район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Эворон, Солнечный район, с 10:30 до 16:30 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
28.03.2024
Село Болен, Солнечный район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Посёлок Горин, Солнечный район, с 10:30 до 16:30 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Село Кедрово, Вяземский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Рабочий посёлок Лазарев, Николаевский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».