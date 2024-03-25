Отключения ТВ и радио продлятся в Хабаровском крае до конца марта

Перебои с вещанием телеканалов и радиопрограмм будут продолжаться в хабаровском крае из-за профилактического ремонта на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» до конца марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения возможны в ряде населённых пунктов региона в те часы, когда в эфире нет важных сообщений.