Крупнейший в РФ отель на 2275 номеров начали строить в Сочи

В микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района Сочи начата реализация масштабного инвестпроекта в сфере курортов и туризма.. На месте старого пансионата возводится четырехзвездочный гостиничный комплекс с медицинским центром на 2275 номеров. Планируется, что первые гости смогут здесь остановиться уже в 2027 году, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.