Крупнейший в РФ отель на 2275 номеров начали строить в Сочи

В микрорайоне Якорная Щель Лазаревского района Сочи начата реализация масштабного инвестпроекта в сфере курортов и туризма.. На месте старого пансионата возводится четырехзвездочный гостиничный комплекс с медицинским центром на 2275 номеров. Планируется, что первые гости смогут здесь остановиться уже в 2027 году, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
На стройплощадке ежедневно трудятся более 150 специалистов, работают экскаваторы и буровые установки — в общей сложности в проекте задействовано 15 единиц тяжелой техники. Приняты меры по обеспечению экологической безопасности, включая мойку колес и временную очистку стоков от строительных отходов.
Реализация этого инвестиционного проекта будет способствовать увеличению курортного потенциала Лазаревского района. Создание общественного парка площадью 2,4 гектара и появление 2500 новых рабочих мест значительно улучшат инфраструктуру.
В рамках проекта также будет создана пляжная территория, обеспечивающая комфортный семейный отдых у моря. На территории планируется установка памятника военной истории ко Дню Победы.
Новый гостиничный комплекс будет работать по системе «ультра все включено» и станет крупнейшим в России. На прилегающей территории будет построен комплекс бассейнов и мини-аквапарк, а также пространства для занятий спортом.
Департамент инвестиций администрации Сочи в настоящее время сопровождает 48 инвестиционных проектов общей стоимостью 495,5 миллиарда рублей. Более половины из них сосредоточены в сфере санаторно-курортного отдыха и гостиничного бизнеса. Реализация всех проектов позволит создать более 19 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.