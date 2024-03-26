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В Воронеже ищут подрядчиков на создание парка на Петровском острове

Работы разбиты на два этапа — создание проекта и его реализация.

Воронежские власти начали поиск подрядчиков на создание проекта историко-культурного тематического парка «Петровский остров», сообщили вечером 25 марта в министерстве строительства Воронежской области.

Согласно контракту, к августу подрядчик должен сдать первый этап проектной документации, а второй — к концу 2024 года. После создания сметы будут решать вопрос участия в нацпроектах — для привлечения финансирования.

Сам остров во всей красе планируют сдать в 2026 году. Сначала возведут мост, обустроят входные группы и детские игровые площадки, проложат инженерные сети, благоустроят прилегающую территорию.

На втором этапе планируют воссоздать здание музея «Цейхгауз» с площадью и причала для швартовки «Гото Предестинации», построить пирс для маломерных судов, благоустроить территорию и разбить сады в регулярном стиле.

Власти считают, что создание историко-культурного парка на Петровском острове сделает столицу Черноземья еще более привлекательной для туристов.

туризм и отдых
строительство