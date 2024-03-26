Жители двух городов Казахстана платили за горячую воду, которой не было

Как отметили в прокуратуре, субъекты естественных монополий привлечены к административной ответственности. Ранее очередное повышение тарифов на электроэнергию возмутило жителей Актобе. Они собрались перед акиматом и потребовали объяснить ситуацию. По словам горожан, за последний год услуга подорожала более чем на 100%. Люди считают последнее повышение незаконным. В феврале сообщалось, в каких городах Казахстана самые дорогие коммунальные услуги. По стоимости на семью из трех человек ожидаемым лидером оказался Алматы.