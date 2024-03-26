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Туалетные кабинки убрали со льда Байкала

Всего на льду было размещено 10 кабин.

Источник: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В проливе Малое Море в Прибайкальском нацпарке вывезли на хранение до следующего сезона ледовые санитарные зоны. Об этом сообщают в ФГБУ Заповедное Прибайкалье.

Санзоны на льду находились у Иркутской губы, острова Огой, легендарной Шаманки и у мыса Саган-Хушун («Три брата»), — всего было размещено 10 кабин.

— Во время эксплуатации ни одна кабинка не пострадала, двери исправны, мелкие детали на своих местах, поверхность льда не нуждается в очистке. А деревянные основания смогли удержать легкие кабины даже при сильном ветре, — говорят в учреждении.

Обслуживанием таких временных туалетов занималась подрядная организация во время работы официальной ледовой переправы.

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