Туалетные кабинки убрали со льда Байкала

В проливе Малое Море в Прибайкальском нацпарке вывезли на хранение до следующего сезона ледовые санитарные зоны. Об этом сообщают в ФГБУ Заповедное Прибайкалье.
Санзоны на льду находились у Иркутской губы, острова Огой, легендарной Шаманки и у мыса Саган-Хушун («Три брата»), — всего было размещено 10 кабин.
— Во время эксплуатации ни одна кабинка не пострадала, двери исправны, мелкие детали на своих местах, поверхность льда не нуждается в очистке. А деревянные основания смогли удержать легкие кабины даже при сильном ветре, — говорят в учреждении.
Обслуживанием таких временных туалетов занималась подрядная организация во время работы официальной ледовой переправы.