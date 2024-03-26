Индексация пенсий в 2024 году составит 6% — правительство

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Пенсии в текущем году будут проиндексированы на 6%, решение приняло правительство на заседании во вторник.
Как результат, пенсии по возрасту в Молдове вырастут в среднем на 249 леев в месяц.
«Средний размер пенсии по возрасту составит после индексации 3926 леев, что на 90% больше в сравнении с 1 января 2021 года», — заявил на заседании министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.
Это означает, что на протяжении мандата нынешнего правительства средняя пенсия по возрасту превысила на 35 процентных пункта кумулятивную инфляцию за этот же период.
Минимальная пенсия составит 2778 леев, что на 143% больше в сравнении с 2021 годом.
«Минимальная пенсия выросла в два с половиной раза быстрее, чем кумулятивная инфляция за соответствующий период», — также заявил министр.
Ранее депутат от Блока коммунистов и социалистов Диана караман заявила, что уровень абсолютной бедности в Молдове впервые в истории страны составил 31% от населения республики. По ее словам, 1,3% населения Молдовы живут на 50 леев в день (примерно 2,82 доллара США).
Индексация пенсий в Молдове производится ежегодно с 1 апреля.