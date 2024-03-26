Индексация пенсий в 2024 году составит 6% — правительство

Ранее депутат от Блока коммунистов и социалистов Диана караман заявила, что уровень абсолютной бедности в Молдове впервые в истории страны составил 31% от населения республики. По ее словам, 1,3% населения Молдовы живут на 50 леев в день (примерно 2,82 доллара США).